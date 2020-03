SOTTO IL SEDILE QUASI UN CHILO DI HASHISH, ARRESTATI

I servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Noto hanno avuto nella serata di ieri un importante risultato, quando i Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza di reato NOTARIS RICCARDO, pachinese classe 1967, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, e C.M., siracusana classe 1973, sorpresi in possesso di un’ingente quantità di sostanza stupefacente.

I due, fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sono apparsi immediatamente molto agitati ed insofferenti alle attività dei militari finché, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di ben gr. 910 di hashish, suddivisa in 18 panetti, occultata sotto il sedile passeggero dell’auto. Un risultato importante già solo a considerare il valore della sostanza, che se suddivisa in dosi e rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare migliaia di euro; l’aspetto tuttavia più positivo sta nel fatto di aver tolto dalla circolazione un simile quantitativo di droga.

Entrambi i soggetti sono stati arrestati e tradotti rispettivamente: l’uomo presso la casa circondariale di Siracusa, la donna presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.

Share and Enjoy !