SIRACUSA PROTAGONISTA CHIEDE TRASPARENZA: ANCORA NESSUNO CONOSCE IL BILANCIO APPROVATO SENZA CONTROLLI

Rep: Questa mattina, i rappresentanti della Lista Civica “Siracusa Protagonista”, Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile, Salvatore Castagnino, Sebastiano Moncada, Luca Palestro e Dario Andolina, hanno chiesto con forza all’Amministrazione Comunale di Siracusa di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Siracusa, sezione amministrazione trasparente, il Bilancio 2020, dal momento che l’ultima cosa che ad oggi è stata pubblicata è il Bilancio Consuntivo 2018, in data 3 gennaio 2020.

Invitiamo il Segretario Generale del Comune di Siracusa a vigilare sull’operato dell’Amministrazione Comunale dal momento che, essendo, come è noto, il Consiglio Comunale sciolto, tutte le attività di verifica e controllo devono essere concentrate nelle poche figure istituzionali che sono rimaste ancora in essere e fra queste il Segretario Generale svolge un ruolo importante.

Nello stesso tempo, facciamo appello al Commissario nominato dalla Regione per svolgere le funzioni di Consiglio Comunale, la sua funzione è importantissima e deve avvenire nel pieno rispetto delle funzioni a lui assegnate, dal momento che sicuramente sa che il TAR ha annullato i verbali di elezione del Sindaco e che, di conseguenza, la Giunta Comunale è nella stessa condizione del Consiglio Comunale, se non fosse intervenuta la sospensiva del CGA.

Anche al Commissario chiediamo di sollecitare l’Amministrazione Comunale a pubblicare il bilancio, in maniera tale che le forze di opposizione e la stampa abbiamo la possibilità di controllare che il bilancio rispetta i parametri previsti dalla normativa di bilancio sugli Enti Pubblici.

Stesso discorso viene fatto ai revisori legali che devono, oltre a esprimere giudizi, mettere i cittadini nelle condizioni di verificare i loro pareri e il bilancio che hanno contribuito a fare approvare, dal momento che il loro parere è vincolante.

Solo dopo aver preso visione del bilancio avremo la possibilità di contestare, oppure plaudire, alle iniziative dell’Amministrazione Comunale che sono stati trasformati in atti concreti all’interno del bilancio.

Fino ad allora, hanno concluso Vinciullo, Basile, Castagnino, Moncada, Andolina e Palestro, la nostra azione di verifica e controllo verrà vanificata dalla mancata pubblicazione del bilancio e ci dispiace che alcuni organi di informazione ci abbiano attaccati sulla mancata vigilanza sul bilancio, ma se lo stesso non viene pubblicato come facciamo?

Di conseguenza, l’appello lo lanciamo anche alle testate giornalistiche affinché possano aiutarci, con la loro azione incisiva, a spingere l’Amministrazione Comunale a pubblicare il bilancio che non appartiene, sia chiaro, come fatto personale alla Giunta, ma appartiene a tutta la città di Siracusa in quanto vengono impiegate le tasse dei siracusani con le quali i componenti della Giunta Comunale percepiscono un lauto stipendio mensile.

