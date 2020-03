SANTUARIO/ OGNI GIORNO ROSARIO E SANTA MESSA IN DIRETTA STREAMING

Rep: Il Santuario della Madonna delle Lacrime, trasformato in un monastero virtuale dall’emergenza coronavirus, presenta a Maria SS.ma le preghiere di tutti i figli di Dio, invocando – con le parole di Papa Francesco- la protezione su tutti i suoi figli colpiti dalle calamità (cfr 25 maggio 2018).

Con questo spirito, mentre rende grazie al Signore per i 75 anni dell’Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo, nel rispetto delle indicazioni del governo nazionale e della Conferenza Episcopale Italiana, continua la preghiera attraverso i moderni mezzi di comunicazione, certi che il Signore Gesù Risorto non conosce i limiti del tempo e dello spazio e ci unisce tutti nell’Amore e nella Comunione di Dio Padre.

Oltre al Santo Rosario e alle Sante Messe trasmesse ordinariamente in diretta streaming ogni giorno (dal lunedì a sabato alle ore 8 e 18,30; la Domenica ore 8,00, ore 1200 e ore 18,30), si comunica che, in collaborazione con Radio Maria, sarà trasmessa la preghiera in diretta nazionale con la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa (senza concorso di popolo) dal Santuario Madonna delle Lacrime nei seguenti giorni:

MERCOLEDI’ 18 Marzo 2020 – alle ore 16.40

GIOVEDI’ 19 Marzo 2020 – alle ore 16.40

MARTEDI’ 24 Marzo 2020 – alle ore 16.40

DOMENICA 29 Marzo 2020 – alle ore 10.30

LUNEDI’ 30 Aprile 2020 alle ore 16.40

MARTEDI’ 31 Aprile 2020 alle ore 16.40

MERCOLEDI’ 01 Aprile 2020 alle ore 16.40

GIOVEDI’ 02 Aprile 2020 alle ore 16.40

VENERDI’ 03 Aprile 2020 alle ore 16.40

Pertanto, gli orari di apertura e di chiusura della Basilica (dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00) per la preghiera personale, saranno adattati alle dirette di Radio Maria, in quanto il Santuario dovrà rimanere chiuso per il rispetto delle norme vigenti.

Si ricorda

che è possibile scaricare l’app Android gratuitamente

che facilita la connessione in streaming al seguente indirizzo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.santuario_delle_lacrime.sc_D4C7T8

Share and Enjoy !