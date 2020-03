SALVO SORBELLO: SOLO 30 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA A SIRACUSA? CON QUASI IL 30% DI ANZIANI?

Rep: Spero proprio di essere smentito e di avere letto notizie non rispondenti alla realtà. Sembrerebbe infatti che la distribuzione dei posti di terapia intensiva in Sicilia non solo appare insufficiente ma non sia neppure rapportata alla popolazione residente. Mi chiedo infatti sulla base di quale criterio la provincia di Ragusa, che ha 320.000 abitanti, disporrà di 40 posti di terapia intensiva, Caltanissetta con 262.000 ne avrà 36 e quella di Siracusa, che conta 399.224 abitanti, ne avrà soltanto 30. Peraltro, nella nostra provincia gli anziani tra 60 anni e 70 siamo 48.340, i settantenni 39.077, gli ottantenni 19.904, gli ultranovantenni 3.630 per un totale di 110.951 PERSONE e non numeri! Il 27,80 per cento dell‘intera popolazione della provincia.

Salvo Sorbellopresidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari Siracusa

Share and Enjoy !