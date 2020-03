SALVO RUSSO: L’AMMINISTRAZIONE FA PASSERELLA, NOI TAPPIAMO LE BUCHE

Rep: Sabato avevamo fatto un sopralluogo ponendo delle domande e facendo delle richieste, trovate il video alla fine del testo. Alla domanda se i lavori di posa della fibra ottica alla fine li sta pagando il comune di Siracusa, quindi noi cittadini, probabilmente non avremo mai risposta. Alla richiesta di mettere in sicurezza le 2 buche pericolose il comune non ha risposto per cui in virtù del Protocollo Tappami noi volontari siamo intervenuti ieri sera. Eppure ieri per tutta la giornata sono stati presenti sul Piazzale Ganci diversi operatori, alcuni delle aziende che stanno li lavorando, altri del comune di Siracusa, possibile che nessuno si sia posto la domanda di cosa sarebbe successo se qualcuno fosse finito in quelle buche? Incalzati dai cittadini che sabato ci avevano chiesto di intervenire l’abbiamo fatto. Abbiamo scelto l’orario di minor traffico veicolare, come quando lo abbiamo fatto in viale Paolo Orsi e siamo intervenuti, certi di “salvare” da danni a cose (2 e 4 ruote) e persone.

Si credo che “salvare” sia il termine giusto e lo usiamo noi cittadini visto che l’amministrazione comunale pare impegnata a fare passerelle nei vari studi giornalistici alla ricerca di qualche consenso e like in perenne campagna elettorale. Noi non facciamo politica, ovvero facciamo la Politica del FARE, che non cerca voti, non cerca consensi elettorali, non dobbiamo condidarci a qualcosa, non cerchiamo poltrone. Abbiamo provato a dialogare con questa amministrazione comunale con scarsi risultati e certamente lo faremo con la prossima ma a noi da cittadini interessa solo che la nostra città migliori. Per fare questo abbiamo bisogno di altri cittadini, non basta che ci facciate le segnalazioni, ci serve fisicamente il vostro aiuto.

Giornalisti che, quasi tutti, ci ignorano in quanto siamo scomodi avendo più volte fatto notare che spesso sono stati beneficiari di contributi vari da parte dell’amministrazione comunale per cui domande scomode non ne pongono alla stessa, come quale sia la reale situazione dei lavori di posa della fibra in tutta la città. Purtroppo questo è il sistema a Siracusa e noi non stiamo scoprendo assolutamente nulla di nuovo.

Salvatore Russo 3471097484

Comitato Attivisti Siracusani

#Tappami volontariato civico, autorizzato dal Comune ma senza che il comune ci paghi o dia materiale.

