RUBAVA MATERIALE FERROSO NELLA SCUOLA DISMESSA DI VIA ALGERI, ARRESTATO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato DI PAOLA Carlo, classe 1972, pregiudicato e disoccupato.

Nel dettaglio, durante il servizio di pattugliamento del territorio i Carabinieri sono stati allarmati da un cittadino che sentiva dei forti colpi di martello provenire dalla dismessa scuola di via Algeri. Giunti sul posto i Carabinieri sono entrati nella palestra dell’istituto e vi hanno trovato il DI PAOLA mentre, con un martello ed uno scalpello, cercava di asportare delle sbarre di ferro dalla parete, probabilmente per poi rivenderle.

Colto nella flagranza del furto, il DI PAOLA è stato quindi tratto in arresto.

