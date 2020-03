RINGRAZIAMO DI CUORE AUSILIARI E PULIZIERI, SENZA DI LORO GLI OSPEDALI SAREBBERO A RISCHIO

Senza gli ausiliari e i pulizieri le nostre strutture sanitarie sarebbero a grave rischio. Dicendo questo vogliamo colmare una lacuna e una dimenticanza evidente nei ringraziamenti, pur doverosi, che vengono fatti quotidianamente dai cittadini ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari delle strutture ospedaliere. Oltre a questi eroi della nostra Italia al tempo del Corona virus, ci sono infatti centinaia di ausiliari e pulizieri anch’essi in trincea, anch’essi tutti i giorni a rischiare la loro vita per garantire la salute e la sicurezza di tutti noi. Senza l’opera di sanificazione che fanno quotidianamente negli ospedali, i nostri ospedali non potrebbero tirare avanti, non avrebbero le condizioni igieniche per tirare avanti. Gli ausiliari e i pulizieri della PFE sono quindi un pezzo importante della nostra sanità ed è giusto e corretto ringraziarli anche riconoscendo l’indispensabilità del loro contributo. Lo facciamo di cuore, così come lo abbiamo fatto per medici, infermieri e operatori sanitari. Tutti insieme fanno funzionare al meglio possibile la sanità siracusana e siciliana. Un abbraccio, per il momento solo virtuale, a questi nostri angeli.

Antonio Saracino

