PULIZIERI DELL’INPS, DIPENDENTI DELL’EUROSERVICE, DA QUATTRO MESI SENZA STIPENDI

Rep: “Seppur in una fase drammatica del paese, dobbiamo constatare come molte aziende continuino a mortificare lavora e come enti pubblici appaltanti illustri, non abbiano la minima curanza dei lavoratori che operano nelle pulizie dentro i propri uffici.” Esordisce così Alessandro Vasquez, Segretario Provinciale Filcams CGIL. Il personale delle pulizie dell’inps, dipendenti della euroservice, non percepisce stipendio dal mese di Dicembre ed è richiamato a prendere parte al lavoro anche senza nessuna misura di prevenzione del contagio covid19.“Non è accettabile tutto questo e data la chiusura al pubblico dello sciopero, abbiamo deciso per l’astensione dal lavoro, fin quando non verranno date le spettanze avanzate che ammontano ad oltre 4 mensilità e forniti i dovuti dispositivi di sicurezza del personale. Parliamo di persone che guadagnano 400€, prive di qualsiasi ammortizzatore sociale anche in questo drammatico periodo. Inaccettabili le minacce verbali fatte dall’azienda alle lavoratrici. L’inps in palese violazione con il codice degli appalti non è nemmeno intervenuta in surroga così come previsto dalla legge. Noi non ci stiamo a tutto questo e con grande senso di responsabilità verso le lavoratrici e verso la collettività perseguiremo tutte le vie legalità a nostra disposizione.” Questa la chiosa finale del Segretario Generale Filcams CGIL Siracusa.