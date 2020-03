PRIOLO, MISURE RESTRITTIVE ANCHE PER IGM

Rep: In ottemperanza alle disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 IGM Rifiuti Industriali comunica che l’isola ecologica di Via Salso, l’isola ecologica mobile di raccolta ed il punto informativo e di distribuzione delle attrezzature di via Palestro resteranno chiusi.

Resteranno attivi il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, il servizio per la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti e di sfalci e potature, il Numero Verde 800 700 999 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e la segreteria telefonica 24 ore su 24 7 giorni su 7, i form di richiesta attraverso il sito www.differenziamopriolo.it/, l’indirizzo mail info@differenziamopriolo.it, la pagina Facebook www.facebook.com/differenziamopriolo/ e l’app gratuita Junker.

IGM comunica inoltre che, in ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto a livello nazionale in data 14 Marzo u.s., ha provveduto a riorganizzare i propri servizi allo scopo di ridurre il rischio di contagio tra i dipendenti. Sono stati infatti modificati gli orari di ingresso e di uscita degli operatori ecologici per evitare gli assembramenti dentro il cantiere e negli spogliatoi e, laddove possibile, il lavoro in coppie. Per questi motivi non si escludono ritardi nella raccolta in alcune zone del comune ma l’azienda garantisce che il servizio sarà sempre e comunque espletato anche se in ritardo rispetto all’usuale orario.

