PRIMO CASO DI CORONA VIRUS A SIRACUSA

In provincia di Siracusa primo caso di Corona virus. Sarebbe uno dei tre casi nuovi di cui parla l’assessore regionale Razza. In sostanza si tratterebbe di una turista lombarda in vacanza nella nostra provincia. A quanto pare nella zona nord aretusea. Fino ad oggi quindi il capoluogo resta estraneo a contagi. La donna in vacanza dopo essere risultata positiva al tampone, sta obbedendo al protocollo previsto in questi casi e le sue condizioni sembrano avviate ad una guarigione in breve. In ogni caso avremo notizie più dettagliate nelle prossime ore.

In allegato la preziosa locandina sulle regole per la prevenzione del corona virus diffusa dalla Federfarma Siracusa.

