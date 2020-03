PRECAUZIONI PER IL CORONA VIRUS / RIUNIONE ALL’EX PROVINCIA, MA I DIRIGENTI SONO TROPPO VICINI UNO ALL’ALTRO

Rep: Il Libero Consorzio Comunale ha già recepito le disposizioni nazionali e regionali per quanto riguarda il coronavirus. Stamane, però, il Commissario straordinario dell’Ente, dott. Domenico Percolla, ha voluto incontrare i capi settore e la responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’Ex Provincia per fare il punto della situazione e per mettere in campo ulteriori iniziative per proteggere i dipendenti e gli utenti. La responsabile del servizio prevenzione e protezione sta provvedendo ad elaborare un decalogo a cui tutti dovranno attenersi per rendere più sicuro il rapporto tra i dipendenti e gli utenti.

Contestualmente si procederà ad una sanificazione di tutti gli ambienti attraverso le imprese che già svolgono il servizio di pulizia dei locali dell’ex Provincia. In corso l’attività per dotare tutti i servizi dei vari prodotti igienizzanti per garantire maggiore sicurezza. Né panico né allarme, dunque, ma grande attenzione e forme di prevenzione per fronteggiare la diffusione del virus.

Tutte ok le iniziative e le precauzioni che il Libero Consorzio vuole mettere in atto a tutela di dipendenti e utenti. Vorremmo solo far notare che l’incontro di cui nella foto poteva essere fatto con più prudenza. A cominciare dalla vicinanza uno all’altro dei partecipanti. Non sappiamo poi sulle strette di mano o abbracci.

Share and Enjoy !