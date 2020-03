PER FORTUNA CHE DON ROSARIO C’E’

“Grazie ad una donatrice anche oggi abbiamo la spesa per i nostri bisognosi”: Così stamattina don Rosario Lo Bello, parroco della chiesa San Paolo ha voluto ringraziare chi in un momento così difficile aiuta il suo prossimo in maniera tangibile e concreta. Naturalmente anche questa spesa, come tiene a sottolineare Do Rosario, sarà distribuita in assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le regole per evitare qualunque possibilità di contagio. La donatrice è voluta rimanere assolutamente anonima mentre don Rosario non si ferma mai e pensa da subito altri modi per aiutare chi sta male e chi ha bisogno. Per fortuna che don Rosario c’è.

