PEPPE ASSENZA AL SINDACO: UN ASSEGNO CIVICO AI DIPENDENTI DEGLI ASILI NIDO

Rep: “Sindaco Francesco Italia, in relazione alla persistente chiusura degli asili nido, di cui non si prevede nell’immediato la riapertura, a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, provvedi immediatamente a fare una variazione di bilancio (con i soldi risparmiati) e sostieni con assegno civico od altra forma tutti i dipendenti degli asili stessi che ormai da tempo non percepiscono più l’assegno di disoccupazione e sono privi di altre forme di sostentamento”.

Giuseppe Assenza

Share and Enjoy !