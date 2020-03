PAOLO CAVALLARO A MUSO DURO: TUTTI INSIEME PER CACCIARE ITALGAROZZO

Rep: La decadenza del consiglio comunale ha di fatto sottratto l’attività di governo dell’amministrazione Italia al controllo politico. E’ venuta cioè meno l’attività di indirizzo e di controllo politico e di sollecitazione alla risoluzione dei problemi della cittadinanza.

Fratelli d’Italia ritiene non si possa aspettare la sentenza del CGA sulle scorse amministrative. È arrivato il momento che tutte le forze civiche e partitiche che non si riconoscono nell’azione di questa amministrazione facciano fronte comune, per opporsi al suo evidente immobilismo e per fornire il proprio contributo su tutti i temi cari ai cittadini, dalla viabilità alla nettezza urbana, dagli asili nido alla gestione del teatro comunale,

dalle politiche turistiche a quelle occupazionali, temi tutti dove questa amministrazione sta dando il peggio sotto il profilo dell’improvvisazione e dell’inadeguatezza.

Occorre elaborare un progetto politico nuovo, che parta dall’ascolto attento delle esigenze dei cittadini e dal maggiore coinvolgimento di quest’ultimi alla vita politica. È necessario che molti escano dal letargo e dalla rassegnazione.

Il circolo Aretusa di Fratelli d’Italia si mette a disposizione per fare da cerniera tra le diverse anime civiche e partitiche che vorranno aderire a questo progetto che non deve avere capi o prime donne ma solo operai del buon governo pronti ad elaborare proposte e alternative di governo. Per tutto il resto ci sarà tempo e modo in seguito.

Non appena sarà cessata l’allerta sanitaria convocheremo un’assemblea per elaborare i termini del progetto comune.

Non siamo più disposti a vedere affossare la nostra città nel totale silenzio dei cittadini amareggiati e disillusi.Avv. Paolo Cavallaro Portavoce circolo territoriale Fratelli d’Italia di Siracusa “Aretusa”



Share and Enjoy !