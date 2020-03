OGGI L’ARCIVESCOVO PAPPALARDO COMPIE 75 ANNI

Scrive Salvo Sorbello: L’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo compie oggi 75 anni e il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Siracusa, che raggruppa decine di organizzioni e che è presieduto da Salvo Sorbello, si stringe con affetto filiale intorno al proprio Pastore, esprimendogli i migliori auguri. Mons. Pappalardo, che è nato a Nicolosi, è stato ordinato vescovo il 5 marzo del 1998 nella diocesi di Nicosia ed è stato nominato arcivescovo di Siracusa da papa Benedetto XVI il 12 settembre 2008. Anche in questi momenti molto difficili non ha fatto mai mancare la sua guida paterna e il suo sostegno autorevole a tutta la comunità della nostra Diocesi, che per questo gli è grata e riconoscente. Ci uniamo con lui in preghiera affinché questa difficile prova possa essere superata.

