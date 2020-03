NONOSTANTE I CONTROLLI / CONTINUANO LE SCIAGURATE PASSEGGIATE DEGLI INCOSCIENTI

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti nella difficile contingenza sanitaria attuale, ed anche nella giornata di ieri diverse sono state le violazioni riscontrate.

Di seguito i casi più evidenti:

a Siracusa si sono rilevate varie situazioni di persone uscite di casa senza alcuna reale necessità, sedute in panchine pubbliche mentre dialogavano tra loro ovvero sorprese a passeggiare, solo perché stanche di rimanere a casa o perché desiderose di prendere una boccata d’aria;

nella frazione di Cassibile diversi soggetti sono stati sorpresi mentre circolavano per le vie cittadine al solo scopo di fare una passeggiata, alcuni addirittura provenienti dal limitrofo comune di Canicattini Bagni;

a Floridia un uomo era uscito per prendere una boccata d’aria perché stanco di stare in casa, mentre un altro è stato sorpreso proveniente da Siracusa, senza un valido motivo;

a Noto, in diverse circostanze, sono stati controllati e sanzionati vari soggetti che circolavano in auto senza alcuna rilevante necessità, giustificandosi all’atto del controllo dicendo di essere usciti per andare a trovare degli amici: violazioni quindi particolarmente evidenti, perché oltre alla mancanza di rilevanti motivi, tali soggetti erano anche usciti in gruppo, circolando nella medesima vettura, per entrare in contatto con altre persone.

In altri casi, alcuni automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi a circolare senza alcun motivo di necessità.

a Palazzolo Acreide si sono registrati due casi di soggetti che a bordo delle loro autovetture stavano andando nelle loro case di campagna;

a Francofonte due persone sono state sorprese mentre, per le vie del paese, dialogavano tra loro;

ad Augusta, nel pomeriggio, un venticinquenne catanese è stato sorpreso mentre circolava nella zona centrale della città a bordo della propria autovettura, giustificando la propria presenza in città dicendo di essere ospite di un’amica;

a Lentini due uomini, di cui uno residente in altro comune, si erano incontrati per scambiarsi alcuni strumenti musicali, mentre un altro è stato sorpreso mentre effettuava sulla pubblica via una telefonata. Un terzo soggetto è stato infine sorpreso mentre a bordo della sua autovettura si stava recando a casa di congiunti con i quali aveva in programma di pranzare.

I Carabinieri continuano a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto delle norme vigenti, rammentando che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”, che è vietato uscire dal territorio del Comune di residenza e che le nuove disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da € 400,00 a € 3000,00, da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva.

