MINACCIA DI MORTE LA MADRE, ARRESTATO UN 33ENNE

I Carabinieri della Stazione di Avola (SR) hanno tratto in arresto un 33enne per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, domiciliato ad Avola, ma residente da diversi anni in Veneto, al culmine dell’ennesima lite con i genitori dai quali pretendeva denaro, ha maltrattato e minacciato di morte la madre, tentando di dare fuoco all’abitazione degli stessi dopo aver cosparso il pavimento di alcool. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, chiamati dalle vittime, è stato provvidenziale per evitare che l’uomo riuscisse nel proprio folle intento.

