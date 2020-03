MARZIANO: A NOTO E AVOLA DUE MEZZI OSPEDALI CHE VANNO POTENZIATI SUBITO PER IL CORONA VIRUS E ALTRE EMERGENZE

Rep: La Legge Balduzzi (che chiuse nella nostra regione ben 14 ospedali) pensava di razionalizzare il sistema della Sanità in Sicilia . Ora , alla luce dell’emergenza Corona Virus, mostra tutti i suoi limiti. Per cui va superata , anche attraverso un momento di concertazione che migliori la risposta sanitaria in Sicilia e nella provincia di Siracusa.

Se non si fa ciò, e rapidamente, una ampia fascia di popolazione della provincia di Siracusa non vedrà riconosciuto il suo diritto costituzionale alla salute

Per cui condivido e sostengo la petizione organizzata da un gruppo di avvocati e cittadini che chiedono la difesa ed il rilancio dell’Ospedale di Noto che, dopo il suo ridimensionamento , fa rischiare ad una popolazione di oltre cento mila abitanti della zona sud di non essere in condizione di avere la necessaria copertura sanitaria.

Oggi, per l’attuazione della legge Balduzzi , abbiamo non due ospedali razionalizzati ma due mezzi ospedali , non in grado di affrontare emergenze come questa ed anche altre sempre possibili.

Quindi occorre potenziare sia Noto che Avola per raggiungere l’obiettivo di avere due “interi” e più efficaci ospedali .

Bruno Marziano

