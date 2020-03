L’ASP CHIUDE GLI UFFICI DELLA SOPRINTENDENZA FINO AL 31 MARZO

Rep: In via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID – 19 e per contribuire al suo contenimento, si avvisano gli Utenti, gli Ordini Professionali e gli Enti Locali che l’ASP ha disposto la chiusura completa di tutte le Strutture e le Sedi degli uffici amministrativi di questa Soprintendenza fino al 31 Marzo c.a, salvo ulteriori sviluppi.

A tal fine, si informano, che questa Soprintendenza ha avviato la prestazione di lavoro in modalità “agile” disciplinate dall’Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica con Circolare prot.n.27519 del 09.03.2020 con conseguente disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali con prot.n.13905 dell’11.03.2020.

Pertanto, l’Ufficio garantirà il normale svolgimento di acquisizione dei progetti, delle istanze e della ordinaria corrispondenza, tramite la posta elettronica e un sistema di protocollo creato per l’emergenza.

Eventuali contatti con i funzionari potranno avvenire tramite mail o cellulare.

Si fa osservare che, ai sensi dell’art.103 comma 1 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, dal 23 febbraio e fino al 15 aprile, salvo diverse disposizioni, sono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Comunque, questa Soprintendenza, adotterà ogni misura idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, sulla base di motivate istanze.

Il Soprintendente

arch. Irene Donatella Aprile

Share and Enjoy !