LA DESIGNER GIUSI MUNAFO’ REGALA 200 MASCHERINE AL COMUNE DI AVOLA

rep: Giusi Munafò, fashion designer e progettista di moda di Avola, nel Siracusano, dà il suo contributo all’emergenza Coronavirus. E lo fa con una donazione di mascherine realizzate per Croce Rossa, forze di Polizia municipale e Protezione civile del comune di Avola.

“Con la mia qualifica – spiega Giusi Munafò – ho progettato un modello di mascherina comfort e ricercato i materiali idonei per essere più volte riutilizzata. Ho realizzato il prototipo e, soddisfatta del risultato, ho deciso di avviarne la produzione”.

Le mascherine sono realizzate in materiale Tnt, un tessuto non tessuto idrorepellente, unito a un altro strato di tessuto in cotone 100% e sono riutilizzabili dopo la sterilizzazione con un lavaggio alla temperatura di 100 gradi.

“Sono davvero contenta di essere riuscita a donare 200 mascherine – conclude la fashion designer – un obiettivo centrato anche grazie alle signore volontarie che, con passione e generosità, le hanno realizzate”.

Commenta Luca Cannata, sindaco di Avola: “Ringrazio Giusi Munafò per questa donazione che dimostra l’importanza della sinergia e della collaborazione tra realtà differenti. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo ben vengano iniziative come queste a sostegno delle tante persone ogni giorno in prima linea per la nostra incolumità”.

