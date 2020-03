IL VIDEO SUL CORONA VIRUS / AGATA DI GIORGIO: SEI UNO SCIACALLO MASCHERATO CHE TENTA DI ALIMENTARE LA PAURA

Scrive la collega Agata Di Giorgio sul video che attacca i medici dell’Umberto I°: Il mio pensiero personale, di chi da cittadino sta vivendo assieme al mondo intero la paura per questa tragedia, lo voglio esprimere e condividere con i miei tanti amici. Ma pensavi di fare lo scoop con quel video? Volevi tanti like? tante condivisioni? A me ha fatto solo schifo lo scomposto coraggio che hai avuto nel cercare di disorientarci. Ma li leggi i commenti delle persone per bene alle quali tu certamente non appartieni? piccolo, piccolo essere. Sei solo uno sciacallo mascherato che con fare sadico hai tentato di alimentare la nostra paura. Se eri in cerca di notorietà hai vanificato il tuo intento, se volevi scoraggiarci non ci sei riuscito. Ce la faremo tutti insieme, un giorno ce la racconteremo e torneremo tutti a riabbracciarci e tu non potrai che stare in disparte a testa china, a roderti per il rimorso, senza mascherina quella vera, perché nessuno di noi ne avrà più bisogno. Tranne te che dovrai continuare a nasconderti

