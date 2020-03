IL VECCHIO PESCATORE E IL NIPOTINO ANCHE LUI INNAMORATO DEL MARE

Nella foto Marcello Bianca e il nipotino Sebastiano. Un vecchio pescatore siracusano che ha insegnato ai propri figli ad innamorarsi del mare e a fare questo mestiere, che è duro e molte volte pericoloso. U Zu Marcello Bianca ha sofferto e soffre moltissimo, è infatti il padre di Gianluca Bianca, il giovane capitano siracusano che ha perso la vita nelle acque libiche, assassinato da due pescatori egiziani che si sarebbero ammutinati e lo avrebbero ucciso gettando il suo corpo in mare. Per l’omicidio sono stati inflitti ai due 24 anni di carcere, ma forse la verità vera ancora non si conosce, come sostiene la madre Antonina Moscuzza. U Zu Marcello quindi pur con la morte nel cuore continua a fare il pescatore, sistema le reti e lo fa con amore e con la perizia dell’artigiano nato. Lo guarda e ne segue tutti i movimenti il nipotino Sebastiano che ama già il mare, le reti, la pesca e che magari domani diventerà anche lui pescatore continuando la tradizione della famiglia Bianca. Una tradizione che continua nonostante tutto, anche nonostante la perdita di Gianluca, il capitano che tutta la famiglia amava. (Ringraziamo per la segnalazione l’ortigiano doc, Salvuccio Scarso).

