IL SINDACO DI MESSINA: GRAZIE AI BENEFATTORI DA OGGI DISTRIBUIREMO MILLE MASCHERINE AL GIORNO

Mentre il sindaco di Siracusa fa il vicario dell’Arcivescovo partecipando a momenti religiosi a ripetizione e cioè pensa allo spirito, che non è davvero un suo compito, e non ai bisogni concreti dei siracusani, a Messina il Sindaco De Luca ha risolto anche il problema delle mascherine e afferma: “Ne distribuiremo 1.000 al giorno, grazie alla generosità dei benefattori. Sono infatti arrivate le prime 1000 mascherine a disposizione della nostra comunità, grazie alla collaborazione e all’idea che l’Esercito Italiano e il nostro Vicesindaco Salvatore Mondello, hanno messo in piedi. Ne arriveranno altre 20 mila, grazie alla disponibilità della Startex tessuti di Calatabiano, l’azienda che ha messo a disposizione gratuitamente le stoffe. Ringraziamo inoltre il Comandante della Brigata Aosta dell’Esercito Italiano. Comincia dunque da oggi la distribuzione gratuita delle mascherine. Contiamo di offrirne 1000 al giorno. La realizzazione delle mascherine è stata offerta da un’azienda della provincia di Messina, che ha chiesto di restare anonima ed alla quale rivolgiamo insieme alla StarTex un sentito ringraziamento di cuore. Abbiamo bisogno di donne e uomini di buona volontà che ci supportino in questo momento di grave difficoltà.

