IL PIANISTA LUCA AMBROSIO E IL FLAUTISTA ENRICO LUCA “ILLUMINANO” VILLA REIMANN

Rep: Il 29 febbraio 2020 per Villa Reimann e per i suoi appassionati sostenitori verrà ricordato come uno dei giorni più belli in cui le Manifestazioni programmate hanno veramente toccato l’animo di chi ha avuto l’opportunità di assistervi.

Ha aperto la serata Luca Ambrosio che ha eseguito al pianoforte il brano di Richard Clayderman “A come Amore” che nell’intento degli organizzatori sarà il “leitmotiv” di tutti gli incontri per la dolcezza dell’armonia che ben si addice al luogo, testimone di un intenso e sofferto rapporto d’amore.

Come ben evidenzia il titolo dato agli incontri “Musica e frammenti d’arte nei secoli dal ‘600 al ‘900”, la formula seguita è stata quella di alternare alle esecuzioni musicali la proiezione commentata di alcune tra le più famose creazioni artistiche del tempo: Architettura, Scultura, Pittura e Moda contestualizzando e rendendo più interessanti gli incontri.

“A spasso tra il ‘600 e il ‘700” è stato il primo degli incontri durante il quale le proiezioni e il commento dei capolavori artistici illustrati dalle sapienti descrizioni di Pina Cannizzo e di Stefania Federico hanno fatto da sfondo ai brani di Albinoni, Handel, Bach e Mozart eseguiti dai bravissimi solisti dell’Orchestra Siciliana Barocca, Luca Ambrosio al pianoforte ed Enrico Luca al Flauto traverso.

L’uditorio ha mostrato di gradire particolarmente la scelta e l’esecuzione dei brani che ha seguito con grande attenzione e alla fine ha applaudito a lungo.

Riteniamo di avere offerto alla cittadinanza un’ulteriore dimostrazione di come si possa “fare cultura” con intelligenza, senza mezzi economici, ma soltanto coinvolgendo tutti coloro che, credendo nelle finalità portate avanti da Save Villa Reimann per il restauro di alcune parti della Villa, offrono generosamente il contributo richiesto che consente loro di assistere a manifestazioni di indiscussa qualità.

Il prossimo appuntamento a Villa Reimann sarà il 31 Marzo alle ore 17,30: “In un salotto dell’800” con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi e Strauss e con gli interventi di Pina Cannizzo e Stefania Federico.

La prenotazione è obbligatoria al 389 1620471.

Lucia Acerra

Save Villa Reimann

Share and Enjoy !