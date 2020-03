IL MINISTRO PROVENZANO A BRUNO MARZIANO: FINANZIATA PER INTERO LA RAGUSA-CATANIA

Rep: Ho ricevuto dal ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano la notizia che nella sua seduta odierna il CIPE , su proposta dello stesso Provenzano e del vice ministro alle Infrastrutture Cancellieri ha approvato il finanziamento per intero delll autostrada Ragusa-Catania che per il 46% attraversa il territorio della provincia di Siracusa .

Esprimo il mio apprezzamento perchè si conclude così un iter tormentato che ha riguardato una delle infrastrutture più importanti della Sicilia Orientale che collegherà le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Infrastruttura per la quale ci siamo battuti nel tempo decine di amministrai locali .

Voglio solo ricordare l’accordo che fu fatto più di dieci anni fa fra i tre presidenti delle tre province di Siracusa, Ragusa e Catania per farsi carico di una quota della progettazione di massima.

Si conclude finalmente , con il finanziamento la tappa più importante di questo difficile iter che appena qualche mese fa sembrava fortemente messo in discussione.

Esprimo anche la mia personale gratitudine a Provenzano e Cancellieri per il risultato ottenuto .

Bruno Marziano

Ecco il comunicato del Ministro Provenzano: Anche in questi giorni drammatici siamo al lavoro e nella seduta del Cipe di oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante, per certi versi storico.Finalmente abbiamo finanziato la Ragusa-Catania in seguito a quanto già deciso il 2 marzo scorso nella Cabina di regia sul Fondo Sviluppo e Coesione. La Ragusa Catania è una di quelle opere decisive, strategiche che servirà nel momento in cui ripartiremo e dovremo sanare le fratture sociali e territoriali per rilanciare lo sviluppo del nostro Paese. Su questo ringrazio tutte le istituzioni coinvolte, a partire dalla Regione Siciliana e dal MIT, che hanno lavorato con spirito di piena e leale collaborazione istituzionale. Le risorse che sono state al momento dirottate da altre opere per il finanziamento dell’opera verranno compensate attraverso nuovi finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione. Mi sono assunto questo impegno durante l’ultima Cabina di regia, condiviso oggi anche dal Cipe, ottenendo la garanzia di far salva la progettazione delle opere già precedentemente finanziate, in modo da non impattare sul cronoprogramma di opere su cui già si riscontrano eccessivi ritardi, riservando nuove risorse nella nuova programmazione 2021-27.

