IL DIRETTORE RIZZUTO: SOSPESA L’APERTURA DI TUTTI I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO

Il direttore del Parco di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro, architetto Calogero Rizzuto, ha comunicato che in attuazione dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data odierna è sospesa l’apertura di tutti i siti del Parco Archeologico di Siracusa. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dice ancora Rizzuto, nella qualità di Assessore ad interim dei Beni Culturali, ha firmato in data odierna un decreto di contenimento della diffusione del virus Covid-19 per gli istituti e luoghi della cultura regionali.

