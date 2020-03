IL COMUNE SPIEGA COME FUNZIONANO I BUONI SPESA PER I GENERI ALIMENTARI

Rep: – Facendo seguito all’ordinanza della Protezione civile con la quale si stabilisce che ogni Comune può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, l’assessorato ai Servizi sociali sta procedendo alla formazione dell’elenco comunale degli esercizi commerciali dove gli stessi potranno essere spesi. Questo elenco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sarà aggiornato periodicamente. I titolari degli esercizi commerciali che volessero esservi inclusi potranno presentare apposita domanda ai seguenti indirizzi:

email: politichesociali@comune.siracusa.it

pec: servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it

In una prima fase, stante la situazione di emergenza, le istanze dovranno pervenire entro giovedì 2 aprile. Come detto l’elenco sarà aggiornato periodicamente, man mano che dovessero arrivare altre istanze. Sotto questo profilo, l’Amministrazione auspica la massima partecipazione anche da parte di esercizi commerciali ubicati a Cassibile e Belvedere, al fine di garantire le prescrizioni governative in materia di minimi spostamenti dai luoghi di residenza.

In caso di gestore titolare di una pluralità di punti vendita, l’istante dovrà indicare tutti i negozi di possibile spendibilità dei buoni, con specificazione dell’indirizzo. Con gli esercizi aderenti verranno concordate le modalità operative per l’emissione dei relativi buoni di vario importo, da emettere attraverso card e/o codici alfanumerici o altra soluzione da definire al fine di garantirne la facilità di fruizione.

Per ogni informazione ci potrà rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 0931/781300 – 0931/65165

