IL COMITATO SPONTANEO “CHI PUO’ DEVE”: COLLABORIAMO CON PADRE ROSARIO PER SOCCORRERE I BISOGNOSI

Rep: “Saremo secchi ed essenziali ed eviteremo di indulgere a facili sentimentalismi: l’emergenza attuale sta accrescendo la situazione di disagio di molte persone e sta mettendo in difficoltà strati sociali che fino a venti giorni fa conducevano una vita normale. Riteniamo che sia un momento di tale gravità da richiedere una partecipazione eccezionale alla vita della comunità cittadina: dare una mano a chi è in difficoltà deve essere un imperativo morale per tutti coloro che possono farlo. Noi, Elisa Favara, Jessica Forestiere, Luigi Blancato e Ivan Scimonelli, aggregatoci in un comitato spontaneo di Solidarietà “CHI PUO’ DEVE!”, vogliamo collaborare con Padre Rosario Lo Bello e altre realtà di quartiere, nelle loro azioni di carità nei confronti di tutte le persone che hanno bisogno di generi di prima necessità.Padre Rosario ha il suo zoccolo duro di bisognosi ma è aperto ad aiutare chiunque ne abbia bisogno, aperto a soccorrere tutti i siracusani.

Quindi il nostro progetto ha un duplice scopo:

1) Coinvolgere tutti quelli che hanno intenzione di collaborare (aderendo al’idea della SPESA SOSPESA e/o lasciando un pacco presso la sagrestia di S. Paolo);

2) Individuare persone che possano usufruire di questo servizio.

Come Funziona la SPESA SOSPESA?ll cliente fa i suoi acquisti e, se vuole aderire, compra dei generi alimentari in più, che infila in un carrello in fondo alle casse. Tutti questi prodotti non deperibili a fine giornata verranno ritirati dai volontari e portati alla parrocchia di raccolta, San Paolo, per essere in seguito redistribuiti a chiunque ne abbia bisogno.”

Le operazioni logistiche successive saranno gestite dai nostri volontari.

Info e contatti +39 328 2266374

ORARI DI CONSEGNA chiesa San Paolo (Via dell’Apollonion, 96100 Siracusa)

10:30 / 12:3017:00 / 19:00(Portone a seguire la chiesa)

Cordiali Saluti e buon lavoro!

IVAN SCIMONELLI

