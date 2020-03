IL 22 E IL 26 MARZO LA VIA CRUCIS SUI CANALI 218 E SKY 515

Rep: Domenica 22 marzo ore 17.30 e giovedì 26 marzo ore 21.20 Sky 515 e Telepace HD canale 218 del digitale terrestre trasmetteranno in prima assoluta mondiale, per la regia di Giulio Tripodi, la “Via Crucis” di Antonio Galanti diretta da Jacopo Sipari con Coro e Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e lo straordinario basso spagnolo Simon Orfila, portando la musica sacra in tv a sostegno della campagna #iorestoacasa.

Un’opera di immenso valore emotivo la Via Crucis di Antonio Galanti con Simón Orfila, fra i bassi-baritoni più apprezzati di oggi a livello internazionale nel ruolo di Cristo, insieme a Francesca Romana Tiddi (nel ruolo de La Madonna), Sara Intagliata (l’Angelo), Sofia Janelidze e Davide Ruberti (I Padri e Madri della Chiesa) che si esibiranno, affiancati dall’Orchestra e dal Coro del Teatro “Cilea” di Reggio Calabria, nella prima mondiale della “Via Crucis”, oratorio per soli, coro e orchestra con musica di Antonio Galanti e drammaturgia e testi dei Padri della Chiesa curati da Domenico Gatto. Un’ora e quaranta di musica sacra che accompagna lo spettatore in una grande preghiera collettiva che ripercorre gli ultimi momenti della vita di Cristo sulla terra lasciando a tutti un grande messaggio di speranza e rinascita universale.

Il concerto sarà trasmesso anche in streaming sul sito del canale Telepace HD www.telepace.it.

Un riconoscimento importante per il Coro e l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, per tutto il team dell’Associazione Traiectoriae, capitanato da Domenico Gatto, e per il progetto “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Classica Mediterranea”. La “Via Crucis” è stato, infatti, uno degli appuntamenti della stagione 2018-2019 del “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Classica Mediterranea” promossa dall’Orchestra del Teatro Cilea e dal Coro Lirico Cilea.

