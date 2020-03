I CC CHIUDONO UNA PALESTRA A GROTTASANTA, SI ALLENAVANO UNA DECINA DI PERSONE

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale, nell’ambito degli specifici controlli effettuati per garantire il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, hanno individuato e provveduto a far chiudere una palestra, sita nel quartiere di Grottasanta, trovata in piena attività, nonostante il divieto.

Il proprietario della società sportiva, nonché tutti i soggetti che vi si stavano allenando all’interno, circa una decina, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 650 c.p.

Contestualmente è stata avviata la richiesta di chiusura per l’attività in questione. (foto di repertorio)

