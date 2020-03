EVADE DAI DOMICILIARI PER GIOCARE LA SCHEDINA

I Carabinieri delle Stazione di Lentini, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno tratto in arresto il 61enne VACANTI Sebastiano colto in flagranza di reato di evasione. L’uomo, sebbene sottoposto a detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari dell’Arma fuori dalla propria abitazione, presso un tabaccaio, dove si era recato per giocare la schedina del totocalcio, violando così le prescrizioni alle quali era sottoposto.

L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato ricollocato in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

