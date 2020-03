ENZO FRONTERA E’ IL CAPO DEL CENTRO RIFUGIATI NUORO

Rep: Enzo Frontera, 56 anni , una laurea in giurisprudenza , vicequestore, per tredici anni capo della DIGOS di Siracusa, è stato nominato dal questore di Nuoro coordinatore del CTR Regionale di Macomer, cioè il centro per gli immigrati rifugiati in Italia.

L’incarico al Dott. Frontera, personaggio molto noto e stimato a Siracusa e provincia, è arrivato dopo un corso di specializzazione a Roma per primo dirigente di Polizia, a valle di una carriera che vede Enzo Frontera, originario di Catanzaro, bruciare tutte le tappe, anche molto importanti , della carriera in Polizia. Nel siracusano infatti è stato dirigente dei commissariati di Pachino ed Augusta. In quest’ultimo centro anche con la responsabilità della polizia di frontiera.

Poi a capo della Digos nella questura di Siracusa, oltre che capo della ormai sciolta squadra dei “Falchi” e del gruppo Volanti.

Enzo Frontera contemporaneamente alla pressante attività professionale non ha trascurato un continuo aggiornamento con varie attività formative nel suo settore. Da segnalare un master di Psicologia Giudiziaria conseguito all’Istituito di Scienze Criminali diretto dal rimpianto prof. Sheriff Bassiouni.

Enzo Frontera rimane molto legato a Siracusa dove ha vissuto gran parte delle esperienze personali e professionali nella stima della stampa e delle istituzioni locali, spiccando oltre che per professionalità anche per un forte carisma e sensibilità umana.



