EMERGENZA CORONA VIRUS / IL DOTTOR SPADA SCRIVE ALL’ASSESSORE RAZZA: LA MODERNISSIMA FISIOREM E’ A DISPOSIZIONE

Sull’emergenza Corona virus il dottor Pippo Spada scrive all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza per mettere a disposizione il suo centro diagnostico inaugurato recentemente e dotato di apparecchiature di ultima generazione. Ecco il testo: “Egregio assessore Ruggero Razza, sono un piccolo imprenditore della provincia di Siracusa che con grande sacrificio ha costruito a Siracusa un centro diagnostico per immagine modernissimo inaugurato il 6 di febbraio di quest’anno. In considerazione del momento critico che sta attraversando il nostro paese per l’emergenza Coronavirus e nel fronteggiare l’eventuale emergenza nella nostra regione, sono disponibile nel mettere a disposizione questa modernissima struttura per le eventuali necessità sanitarie. La invito pertanto a prendere in considerazione questa mia disponibilità e La invito per una visita alla struttura “Medical center Fisiorem “ di via Franca Maria Gianni 64 a Siracusa.

Dottor Pippo Spada

