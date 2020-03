DUE SARTE DI FRANCOFONTE DONANO 70 MASCHERINE AL COMUNE

Rep: Due sarte francofontesi donano 70 mascherine al Comune. Una storia che vale la gioia raccontare, specie in questi giorni così difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. Due sarte francofontesi, Carmela e Clara, hanno donato al Comune di Francofonte ben 70 mascherine, realizzate artigianalmente in un solo pomeriggio. Inoltre, le due donne stanno lavorando per cucirne delle altre. “È loro volontà che abbiano la priorità le Forze dell’Ordine e quanti sono impegnati in questi giorni a fare attività di volontariato sul territorio”: spiega l’assessore Depetro. “Si tratta di un segnale positivo in un momento così difficile, non solo per Francofonte. Due cittadine hanno preso alla lettera l’invito a rimanere a casa e si sono rese utili costruendo delle mascherine. E come noi sappiamo, ovunque c’è carenza di questo genere di prodotto”: continua. “Fortunatamente a Francofonte, ad oggi, non si registrano casi di Coronavirus”: rassicura l’assessore. E infine un appello alla popolazione. “A tal proposito, colgo l’occasione, ancora una volta, per invitare tutti i francofontesi a rimanere a casa e a spendere il tempo in modo costruttivo e creativo”: conclude.

Cristina Scevola

