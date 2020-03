DUE CONVIVENTI EVADONO DAI DOMICILIARI, ARRESTATI

Nella notte scorsa i Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso di specifica attività volta sia al contenimento della diffusione del virus “ covid-19 ” sia a contrastare violazioni commesse da soggetti sottoposti a misure di prevenzione e cautelari, con il supporto della Sezione Radiomobile di Siracusa, hanno tratto in arresto per evasione FORTE CARMELA, classe1986, disoccupata e pregiudicata e RANNO SEBASTIANO, classe1987, disoccupato, pregiudicato, conviventi ed entrambi in atto sottoposti agli arresti domiciliari, in quanto sorpresi fuori dalla loro abitazione dalla quale si erano arbitrariamente allontanati. Gli stessi sono stati ricollocati presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari e sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-coronavirus.

