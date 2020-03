DON ROSARIO LO BELLO: E’ IMMORALE CHI NON RISPETTA LE REGOLE, SONO DELUSO DAI COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI DEI SIRACUSANI

Don Rosario Lo Bello, parroco della chiesa di San Paolo, è da sempre in prima fila nella lotta in difesa dei poveri, dei bisognosi. Lo è anche in questa emergenza Corona Virus e non solo trovando il modo di fare la spesa per gli indigenti o gli anziani soli, ma anche organizzando un soccorso morale per i suoi concittadini meno fortunati.

Ma proprio sul rispetto delle regole per il Corona virus don Rosario lancia oggi un messaggio forte, questo: “A Siracusa ancora vi sono molti comportamenti che non solo sono contro i decreti legge varati dal governo, ma che vanno anche considerati e stigmatizzati come immorali. Tante persone non hanno ancora capito la gravità della situazione. E i siracusani non si stanno comportando all’altezza. Troppa gente in giro, distanze non rispettate ai supermercati, troppe persone che si muovono in macchina. I cristiani per primi dovrebbero dare l’esempio e cautelare se e sopratutto gli altri. Il rischio è che fra qualche settimana esploda un picco di contagi non gestibile. Milano ha sempre doppiato la crescita economica del resto d’Italia, e sicuramente la ricrescita sarà più forte.

Invece la economia a Siracusa è molto fragile. La nostra non è una città smart, non è innovativa.

Se i contagi dovessero dilungarsi nel tempo, il rischio è un tracollo economico dal quale difficilmente potremmo uscire.

Quando saremo alla fame, non domandiamoci dov’è Dio o cosa fa Dio. Domandiamoci piuttosto quanto siamo stati noi irresponsabili.

Dunque diamoci oggi da fare e rispettiamo rigidamente isolamento e quarantena”.

