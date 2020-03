CORONA VIRUS / VINCIULLO: SULLA DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO SIRACUSA MORTIFICATA

Rep: La Regione ha predisposto il piano per la distribuzione dei Posti Letto nelle varie province per poter affrontare i picchi dovuti al diffondersi dell’epidemia Covid-19. Al solito, mortificata la provincia di Siracusa. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

I nuovi Posti Letto destinati alla terapia intensiva, stando agli organi di stampa, sono 600, mentre i Posti Letto dedicati esclusivamente ai malati di coronavirus sono 2800.

Vista la programmazione che suddivide i Posti Letto, non posso più tacere e chiedo al Governo regionale di rivedere l’assegnazione degli stessi posti, tenendo conto di dati oggettivi quali la popolazione, la disponibilità di ospedali vuoti, ma perfettamente funzionanti, attualmente non utilizzati o sotto utilizzati, come quello di Noto.

E vediamo perché chiedo di rivedere la programmazione. Sia chiaro che il raffronto viene fatto con le province che non sono sede di Policlinici Universitari.

Posti Letto per combattere il COVID-19 assegnati entro il 10 aprile:

Caltanissetta 139 Ragusa 130 Enna 120 Agrigento 113 Siracusa 98 Trapani 55

Posti letto per combattere il COVID-19 assegnati entro il 20 aprile:

Agrigento 194 Ragusa 170 Siracusa 160 Caltanissetta 155 Enna 150 Trapani 145

E vediamo, adesso, i Posti Letto di terapia intensiva assegnati entro il 10 aprile e l’assegnazione definitiva al 20 aprile.

Entro il 10 aprile :

Trapani 35 Caltanissetta 26 Enna 20 Ragusa 20 Siracusa 20 Agrigento 15

Entro il 20 aprile:

Ragusa 40 Caltanissetta 36 Trapani 35 Siracusa 30 Agrigento 23 Enna 22

Ora facciamo il confronto fra la densità di popolazione delle 6 province con i Posti Letto assegnati in modo da verificare il rapporto Posti Letto / Cittadini:

Popolazione Posti Letto T.I. Rapporto P.L./Popolazione Agrigento 434.870 23 1/18.907 Trapani 430.492 35 1/12.299 Siracusa 399.224 30 1/13.307 Ragusa 320.893 40 1/8022 Caltanissetta 262.458 36 1/7290 Enna 164.788 22 1/7490

Leggendo questo rapporto, è evidente che Siracusa viene ampiamente mortificata nell’assegnazione dei Posti Letto.

Vediamo ora il rapporto Posti Letto dedicati ai malati di COVID-19 e la Popolazione:

Popolazione P.L. assegnati Rapporto P.L./Popolazione Agrigento 434.870 194 1/2242 Trapani 430.492 145 1/2969 Siracusa 399.224 160 1/2495 Ragusa 320.893 170 1/1888 Caltanissetta 262.458 155 1/1693 Enna 164.788 150 1/1099

Anche in questo caso la provincia di Siracusa viene mortificata perché in percentuale ottiene molti posti in meno rispetto alle altre province. Alla luce di questi dati, ha concluso Vinciullo, chiedo a tutti i siracusani di assumere una posizione unitaria, chiedendo la verifica e la modifica della programmazione sanitaria proposta dalla Regione, perché i siracusani non sono cittadini di serie B, ma devono essere trattati alla stessa stregua degli altri cittadini.

