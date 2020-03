CORONA VIRUS / MAIORCA-VACCARISI: RACCOLTA DI FONDI DA DONARE ALL’ASP SIRACUSA

Rep: In una situazione così drammatica per il nostro Paese, abbiamo deciso di dare un contributo fattivo alla lotta contro il Corona virus, e la risposta dei Siracusani non si è fatta attendere: in poche ore infatti abbiamo ricevuto molte donazioni – superati già i 4000 euro- e la campagna è diventata virale sui social network.

La nostra volontà è di donare all’Azienda ASP di Siracusa il capitale che riusciremo a raccogliere affinché – ed a condizione che – ne faccia uso per l’acquisto di materiale e apparecchiature mediche, attrezzature per l’UTI, dispositivi di protezione, respiratori e di quant’altro sia necessario per affrontare e sconfiggere il COVID19.

Crediamo nel nostro sistema sanitario e ci schieriamo al suo fianco in questa battaglia, al servizio della nostra amata città. Ringraziamo l’ASP di Siracusa, il suo Direttore Generale Ficarra, il Direttore Sanitario Madeddu e il Direttore amministrativo Iacolino per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa, e in particolare modo il Responsabile U.O.C economico finanziario Dott. Bastante per l’essenziale supporto fornito in questi giorni.

Qui di seguito il link da utilizzare per effettuare le donazioni:

https://gf.me/u/xqcyk4

Dott.ssa Ludovica MaiorcaDott. Gianmarco Vaccarisi

Share and Enjoy !