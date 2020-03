CORONA VIRUS / LEGGETE QUESTA STORIA, CORAGGIO CHE CE LA FACCIAMO

Lei si chiama Alessandra e lui Andrea. Sono una giovane coppia di Cremona. Venerdì 21 febbraio Andrea accusa di notte una febbre a 40 accompagnata da tosse. Chiama il 112, viene visitato e viene fatto il tampone che nel giro di 24 ore risulta positivo al Corona virus. Andrea viene ricoverato mentre la moglie viene subito prelevata ed anche a lei viene fatto il tampone. Alessandra risulta anche lei positiva pur non avendo nessun sintomo, né febbre né tosse, solo una sensazione di stanchezza. I due giovani vengono curati, Andrea con antivirali, Alessandra con controlli quotidiani. Insomma, già mercoledì scorso per i due non c’è nessuna positività, tecnicamente sono guariti. Oggi sono a casa e lo saranno per 14 giorni. Tutti i giorni controllano la temperatura e Andrea continua a prendere gli antivirali e lo farà per complessivi 28 giorni. I familiari provvedono a fare la spesa per la coppia e lasciano tutto davanti alla porta di casa. Insomma, il Corona virus è superabile e in tanti lo stanno facendo. Magari l’emergenza finirà prima e le recrudescenze di questi giorni sono solo il momento cruciale e dopo si tornerà progressivamente alla normalità. Coraggio, ce la facciamo. Come ce l’hanno fatta Alessandra e Andrea che, lo ricordiamo, fanno parte di quella piccolissima minoranza che ha beccato il contagio. Ma anche chi ha questa sfortuna in 90 casi su 100 ce la fa. In Italia infatti abbiamo la fortuna di avere la migliore sanità del mondo.

