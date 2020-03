CORONA VIRUS / AD AVOLA CONTINUA LA PULIZIA STRAORDINARIA E ALTRI SERVIZI

Rep: Il Comune di Avola prosegue nelle operazioni di pulizia straordinaria e sanificazione del territorio, tenendo conto delle disposizioni imposte dal Governo. I prodotti utilizzati per questo tipo di operazioni non provocheranno danni alla salute delle persone e degli animali. Si tratta di precauzioni a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Coronavirus, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

L’amministrazione comunale, intanto, sta promuovendo, in collaborazione con le attività locali, anche servizi per limitare che i cittadini escano di casa e la consegna a domicilio gratuita a seguito di prenotazione telefonica. Con il comitato di Avola della Croce rossa italiana si sta cercando di andare incontro il più possibile alle fasce vulnerabili della popolazione ed è stato attivato il servizio di ritiro farmaci. Per poterne usufruire, basterà chiamare il numero 800189521. Il centro operativo comunale di Protezione civile, pronto per ogni emergenza, è attivo fin dal 25 febbraio scorso mentre la Polizia municipale insieme alle altre forze dell’ordine è su strada per controllare il territorio e far sì che i cittadini recepiscano i dettami del Decreto.

