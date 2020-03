CONTROLLO DEL TERRITORIO / DENUNCIATA UNA RUMENA CHE GUIDAVA UBRIACA

Nel corso della giornata scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa con pattuglie automontate ed appiedate hanno dato forte impulso al servizio procedendo a numerosi controlli personali e veicolari.

Il controllo di un totale di 95 veicoli e 108 persone ha permesso di riscontrare svariate importanti infrazioni al codice della strada, sanzionate con multe per circa 2.175 euro, fermi amministrativi dei mezzi e decurtazione di punti patente. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter; come purtroppo si è avuto già modo di constatare nel corso di analoghi servizi svolti in passato, si tratta di violazioni che continuano ad essere commesse malgrado il rischio che comportano anche per gli stessi conducenti.

Nell’arco del servizio sono stati anche segnalati all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti 7 soggetti trovati in possesso di modica quantità di marijuana per un peso complessivo di circa 6,30 grammi.

Sono stati altresì denunciati 3 soggetti ed in particolare: un 18enne siracusano incensurato, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti al fine di spaccio; una donna 35enne di origini rumene, trovata alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico parti a 2,39 g/l; un siracusano responsabile di aver asportato due cellulari da un esercizio commerciale della città.

Share and Enjoy !