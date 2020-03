COLTO IN FLAGRANTE MENTRE STAVA PER BUTTARE TRE SACCHI DI RIFIUTI

Rep: 5994 persone controllate, 105 denunciate ex art.650 del Codice penale, ed uno per altro reato; 688 esercizi commerciali controllati, e tre titolari denunciati ex art.650 del Codice penale. Sono i numeri dell’attività svolta dalla Municipale dal 10 marzo a ieri. “Non bisogna abbassare la guardia e continuare ad effettuare controlli con la speranza che sempre più persone rispettino le restrizioni imposte a tutela della salute pubblica”: lo dichiara l’assessore alla Polizia municipale, con riferimento anche a quanto accaduto nelle scorse ore quando, durante un posto di controllo, un utente è stato colto in flagranza mentre tentava di abbandonare tre sacchi neri colmi di rifiuti non differenziati proprio nel luogo dove una volta stazionavano i cassonetti verdi stradali. Nonostante sia stato attivato anche il servizio di consegna a domicilio dei mastelli per la raccolta differenziata c’è ancora chi prova gusto a sporcare la città e a non rispettare le regole. In tempo di restrizioni, di controlli, di autocertificazioni, di spostamenti limitati, di maltempo c’è ancora chi pensa di buttare i rifiuti indiscriminatamente.

