CHIUSURA DELLE ZTL NEL FINE SETTIMANA: LA RABBIA DELLA FONTANA E LA PACATEZZA DELLA BARBAGALLO

La proposta di Forza Italia di sospendere nei Ztl nei fine settimana ha causato la reazione dell’assessore Maura Fontana che scrive: “Pensare di sospendere la Ztl in Ortigia per aiutare il commercio non solo è ridicolo ma testimonia l’irresponsabilità di chi ha partorito questa malsana proposta. Qualche giorno fa, un giornale satirico ne aveva scritto, in chiave naturalmente ironica, regalandoci un po’ di buonumore in un momento difficile, ma quando ho letto che 4 ex consiglieri avevano preso a modello questa idea in un primo momento ho pensato ad uno scherzo o a una fake news. È sconcertante che Forza Italia vada dalla parte opposta al buon senso, alla comunità scientifica, al governo nazionale ed alla stessa Amministrazione che stanno provando a sensibilizzare l’opinione pubblica a tenere comportamenti responsabili, evitando più contatti possibili per ridurre al massimo i rischi di contagio dal coronavirus. Ritenere che l’ingresso sconsiderato delle auto in Ortigia possa dare un aiuto al commercio ci fa comprendere la bassezza del livello di speculazione politica a cui purtroppo siamo giunti”.

Sin qui l’assessore Fontana che parla anche di sensibilizzazione dell’amministrazione sul corona virus. Un falso, per settimane Italgarozzo ha taciuto, ha ripreso vita quando è stato costretto dall’incanzare del virus. Ma torniamo alla proposta di Fi sulla ZTL. L’ex consigliere Federica Barbagallo evita lo scontro, ma spiega la proposta. Ecco cosa scrive: “Giusto per chiarire. La richiesta della sospensione della ztl non è un modo per invitare la gente a uscire di casa, è un modo per evitare l’aggregazione di massa. È vero che dovremmo stare tutti a casa, ma purtroppo non è una soluzione facilmente realizzabile. Dobbiamo cercare quanto più possibile di limitare i danni favorendo i luoghi all’aperto, favorendo la possibilità di passeggiare su strade diverse e non flussi di persone su un’unica strada. Ad esempio corso Matteotti la domenica pomeriggio. Sospendere la ztl, sospendere le strisce blu in tutta la città non è solo un modo per favorire le attività commerciali ma è un modo per permettere di parcheggiare e arrivare subito nel posto d’interesse limitando il viavai. Inoltre la ztl il fine settimana mette in isolamento i residenti: ci sono anziani che hanno bisogno di assistenza e chi li assiste, chi deve portare loro medicine o beni di prima necessità deve avere la possibilità di raggiungerli facilmente e di fermarsi al punto più vicino. Ci sono due fattori inoltre di cui bisogna tener contro: il primo è che non sappiamo quanto tempo durerà questa crisi e il secondo è che rischiamo seriamente di uscire da questa crisi economicamente e moralmente devastati.Le piccole imprese, quelle che pagano gli stipendi ai nostri mariti, figli, mogli o genitori, rischiano di morire e con loro anche il reddito della maggior parte delle famiglie. Diamo loro dei fondi per sostenere i costi. Aiutiamole con la riduzione se non con l’abolizione delle tasse e allo stesso tempo, dove possibile, mettiamole nella condizione di servire il cliente all’aperto per limitare i contagi nelle aree chiuse. Prendiamo esempio da reti di distribuzione quali Delivero o Amazon per favorire il commercio a domicilio non solo dei generi alimentari. Non è difficile, basta studiare un piano e organizzarsi sfruttando la tecnologia che abbiamo a disposizione. Mettere in atto queste azioni, attenersi alle norme del governo, limitare allo stesso tempo le uscite e armarsi tutti di buon senso forse ci permetterebbe di affrontare questa crisi in maniera più serena e di uscirne senza piangerne per anni le conseguenze.Non si deve puntare il dito contro nessuno ma bisogna cercare soluzioni”.

Federica Barbagallo.

Share and Enjoy !