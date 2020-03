CARO ASSESSORE, SULLA TEKRA CHE PULISCE GRATUITAMENTE LEI RACCONTA BALLE

Rep: Continua senza soste l’attività dell’assessorato Igiene Urbana, volta a dare maggiore decoro alla città, con una serie di interventi in varie zone del territorio, spesso vandalizzato da comportamenti poco civili di alcuni cittadini, che continuano ad abbandonare dei rifiuti sulla strada. In quest’ottica l’assessore Andrea Buccheri, coadiuvato dagli uffici, ha dato mandato alla Tekra, la società che gestisce il servizio di raccolta in città, di ripulire la Porta Urbica in via XX settembre e la strada romana del II secolo nei pressi dei Villini. Le due aree dopo un lavoro accurato, realizzato a titolo gratuito, tornano ad essere disponibili per i siracusani e per i turisti presenti nella nostra città.

Come sempre Italgarozzo e l’assessore Buccheri esagerano. Sottolineare che la Tekra ha pulito gratuitamente due siti piccolissimi è una grande bugia dal punto di vista politico amministrativo. Italgarozzo infatti ha concesso qualche settimana fa alla Tekra una proroga di tre milioni, dicasi tre, perché gli uffici comunali in due mesi non sono riusciti a predisporre l’affido della gara settennale. Una forzatura incredibile che è costata tre milioni che pagheranno i siracusani. Ci mancherebbe altro che la Tekra non pulisca gratuitamente due siti di nemmeno 200 metri complessivi! Anzi, per scontare la proroga milionaria dovrebbe pulire gratuitamente tutti i siti e le discariche cittadine per mesi. Altro che. In conclusione assessore Buccheri non ci provi più a raccontare balle.

