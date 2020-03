BUON LAVORO DEI VIGILI URBANI, STAMATTINA CONTROLLI ANCHE ALLA STAZIONE FERROVIARIA

Rep: Un venditore di mascherine non conformi alle norme è stato denunciato dagli agenti della Polizia municipale. L’intervento si inquadra nell’ambito dei controlli che il comandante del Corpo, Enzo Miccoli, ha disposto, in accordo con l’assessore Andrea Buccheri, per accertare eventuali violazioni delle misure imposte dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dall’amministrazione comunale per contrastare il contagio da coronavirus.

Il commerciante gestisce un’attività nella zona alta della città. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della Municipale hanno accertato che le mascherine erano dei prodotti artigianali non conformi alle norme e prive di qualunque certificazione. Inoltre il negozio è tra quelli che, secondo il decreto dell’11 marzo, dovevano restare chiusi, motivo per cui l’uomo è stato denunciato per violazione dell’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).

“Speculare adesso sulle paure dei cittadini – afferma l’assessore Buccheri – è doppiamente criminale. Raccomando, quindi, ai cittadini di rifornirsi di dispositivi muniti di marchio e certificazione che ne garantiscano qualità ed efficacia. Inoltre è ammirevole che la segnalazione sia giunta direttamente dalla popolazione: la collaborazione i cittadini e forze di polizia è fondamentale ed è di supporto a tutte le altre attività della Polizia municipale”.

In questi primi giorni di applicazione dei decreti, la Municipale, sotto le direttive della Prefettura, è impegnata su molti fronti, eseguendo numerosi controlli a persone ed esercizi commerciali, due dei quali, sono stati chiusi e i titolari denunciati, in aggiunta al rivenditore di mascherine.

Complessivamente, fino a ieri, sono state controllate 188 persone di cui una denunciata per altri reati. Gli esercizi commerciali visitati sono stati 332 e in un caso sono state contestate violazioni amministrative.

Predisposti numerosi posti di controllo sul territorio comunale e agli ingressi della città (viale Scala Greca – Targia; via Elorina – Ss115; via Necropoli del Fusco – Sp 14 Maremonti; viale Ermocrate – Ss124 Cimitero) per cercare di limitare il più possibile gli spostamenti, salvo quelli consentiti per stato di necessità, approvvigionamenti alimentari e motivi di lavoro.

“Mi preme ringraziare – conclude l’assessore Buccheri – tutto il personale della Polizia municipale, donne e uomini, madri e padri di famiglia, che insieme al comandante stanno svolgendo un lavoro eccezionale in condizioni difficili e rischiose, con poche strumentazioni e con personale ridotto. La nostra comunità è messa alla prova da questa difficile situazione, ma le risposte sono nel complesso positive. La città tutta sta dando prova di grande compattezza e di rispetto delle regole”.

Infine, stamattina la Municipale ha effettuato dei controlli nei pressi della stazione ferroviaria per verificare che le persone giunte da altre regioni fossero in possesso delle autocertificazioni previste dai decreti della Presidenza della Regione sul coronavirus.

Share and Enjoy !