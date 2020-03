BRUNO ALICATA: L’ASSESSORE FONTANA? ARROGANTE E SCOMPOSTA

Rep: La reazione dell’all’assessore Fontana, tutt’altro che ammodo e composta, in merito alla proposta degli ex consiglieri di F. I. di sospendere la Ztl in Ortigia, per legittime, ma certamente opinabili motivazioni, non rende onore allo stile ed all’educazione che l’hanno sempre contraddistinta, anche quando ha ricoperto ruoli col centro destra. Apostrofare come ridicola ed irresponsabile un’idea che, oltre ad essere già in vigore nella Capitale, viene richiesta da più parti nel resto del Paese, per rispondere anche ad esigenze di mobilità celere in questi giorni drammatici, è stata una sgarbata e triste caduta di stile di cui non si avvertiva proprio il bisogno, a proposito della riferita bassezza del livello… Evidentemente, l’esercizio del governo senza confronto ha convinto anche l’assessore Fontana di poter fare a meno di ogni forma di indirizzo e confronto con l’opposizione, vivendo ed operando solo di certezze non opinabili, come nelle migliori dittature. Bruno Alicata, Comm. prov. F. I.

