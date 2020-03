ASP: PIANI TERAPEUTICI ED ESENZIONE TICKET PER REDDITO PROROGATI AL 30 GIUGNO

Rep: L’esenzione ticket per reddito in scadenza il 31 marzo e i piani terapeutici relativi a farmaci e presidi, sono prorogati al 30 giugno. Lo ha disposto l’assessorato regionale alla Salute della Regione siciliana (nella foto l’assessore Razza ndr) tra le misure adottate nell’ambito delle iniziative di contenimento per l’emergenza nazionale Coronavirus per limitare l’accesso degli utenti alle strutture sanitarie.

Per qualsiasi chiarimento o necessità in ordine ai due servizi è disponibile il numero telefonico 0931 484373 e caselle mail dedicate distinte per aree distrettuali reperibili nel sito internet aziendale alla voce “Coronavirus, i servizi” dove sono anche reperibili contatti telefonici e mail per altre prestazioni quali CUP, scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra, rilascio esenzione ticket e autorizzazioni presidi. Per la tessera sanitaria è attivo l’indirizzo di posta elettronica tesserasanitaria@asp.sr.it.

Nel ricordare le misure di contenimento attuate dall’Asp di Siracusa nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, tra queste che sono garantite sino a nuove disposizioni soltanto le prestazioni ambulatoriali con classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi) nonché quelle relative ai pazienti oncologici o comunque ritenute indifferibili, con analoga disposizione per l’attività intramuraria ospedaliera, nonché la sospensione delle attività di screening e la proroga sino al 3 aprile 2020 della sospensione delle attività delle commissioni mediche preposte all’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e disabilità, si esortano gli utenti a stare in casa e a fare ricorso, per qualsiasi richiesta, a modalità alternative come i contatti telefonici e la posta elettronica ordinaria e certificata reperibili per tutti gli Uffici e i Servizi nel sito internet aziendale.

Share and Enjoy !