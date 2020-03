ASILI NIDO E AMMINISTRAZIONE BARZELLETTA, NUOVO RINVIO A FINE APRILE

Asili nido comunali, ennesimo rinvio, ormai una farsa. Da un mese all’altro, senza rispetto alcuni per i cittadini, per i bambini, per i lavoratori del settore. Tutto si doveva decidere ai primi di febbraio, poi il Tar ha rinviato al 27 febbraio e nonostante le richieste non si è appreso nulla per diversi giorni. Oggi 2 marzo il nuovo rinvio, a fine aprile, esattamente il 23 aprile. Come dire che gli asili nido resteranno chiuso visto che siamo alla fine dell’anno scolastico. Questa amministrazione è una barzelletta, chi fa i bandi è una barzelletta, non ne azzeccano una nemmeno per sbaglio. Intanto l’iter è partito con mesi di ritardo e poi ci sono stati i ricorsi, tutti motivati, tutti in odore di ammissibilità visto che chi amministra appunto non ne azzecca una. Insomma, Italgarozzo per un motivo o per l’altro non indovina un bando e poi pagano i cittadini. Vedi i bandi per la spazzatura con rinvii e contestazioni. E conseguenti proroghe milionarie. Milioni che sono soldi spesi in più, milioni che naturalmente pagano i siracusani.

