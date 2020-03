ASILI NIDO CHIUSI / VINCIULLO: SACCENTI E STRAFOTTENTI. SORBELLO: IN GIOCO IL FUTURO DEI BAMBINI

Sugli asili nido ancora chiusi registriamo la protesta di Siracusa Protagonista e del Forum delle associazioni familiari. Per Siracusa Protagonista siamo al nullismo di chi amministra. Leggiamo: "Avevamo, sia a settembre che ad ottobre, annunciato che le attività degli asili nido non sarebbero partite prima di aprile, con soli otto mesi di ritardo rispetto a quanto dovuto per legge, con gravissimi disservizi per le famiglie e con altrettanto gravissime conseguenze per i lavoratori e le lavoratrici che da oltre 8 mesi sono disoccupati, cioè senza lavoro. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota, Mauro Basile e Salvatore Castagnino.

Avevamo segnalato con spirito di collaborazione costruttiva, tutti i problemi del bando che sarebbero passati sotto le forche caudine dei Giudici Amministrativi e così è stato, ma, al solito, la risposta fu piena di saccenza e di strafottenza.

Oggi, quella saccenza e strafottenza viene punita ed è sotto gli occhi di tutti.

Ma cosa fa l’Amministrazione Comunale di Siracusa? Nulla, impotenti di fronte ad un problema così grave, continua ad intitolare strade ed a piazzare targhe, come se l’attività di un’Amministrazione Comunale fosse racchiusa nel vacuo e nella nebbia impalpabile della nullità.

E’ troppo se continuiamo a chiedere le dimissioni di questa Amministrazione Comunale nociva per tutti i cittadini?

E’ troppo se continuiamo a chiedere attenzione verso i problemi della gente, ormai arcistufa delle incapacità quotidiane di questa Amministrazione?

Non risponderanno, così come sono abituati a fare, convinti di essere i migliori amministratori al mondo, asserragliati nel Palazzo Comunale in attesa, hanno concluso Vinciullo, Alota, Basile e Castagnino, della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che renderà, speriamo, libera questa città da una cappa di inefficienza, pressapochismo ed arroganza quotidiana evidente a tutti, tranne a loro".

Non è da meno il Forum delle famiglie. Leggiamo:

"Il presidente provinciale del Forum delle Associazioni familiari di Siracusa Salvo Sorbello interviene sulla vicenda degli asili nido comunali che, a marzo inoltrato, non hanno ancora iniziato la loro attività, causando gravissimi disagi alle famiglie e alle operatrici.

“E’ indispensabile – dichiara Salvo Sorbello – che non si attenda oltre, perché le famiglie siracusane non possono pagare prezzi pesanti per lungaggini burocratiche e diatribe giudiziarie. Peraltro, la stessa attività futura degli asili nido pubblici è messa in seria discussione: non sarà semplice raccogliere un numero adeguato di iscrizioni, visto che l’anno sta ormai per concludersi.

Tutto ciò è ancora più preoccupante alla luce della crisi demografica e della conseguente necessità di sostenere le famiglie con figli, che possono anche fruire del bonus previsto dal governo nazionale. Speriamo – conclude Salvo Sorbello – che l’Amministrazione comunale riesca, nel più breve tempo possibile, ad avviare questo servizio educativo indispensabile per il futuro dei bambini e quindi di tutta la nostra città”.

