ARTICOLOUNO: BISOGNA GARANTIRE LA SICUREZZA DI CHI LAVORA NELLA ZONA INDUSTRIALE

Rep> Bisogna garantire a tutti i costi la salute anche di chi lavora nell’area industriale siracusana. La sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro deve essere tutelata in ogni modo. Chi anche in questi giorni lavora dentro gli impianti chimici, petrolchimici e delle raffinerie deve essere messo in condizione di farlo senza mettere a rischio la sua salute.- lo dichiarano Pippo Zappulla e Antonino Landro Segretario regionale e provinciale di Articolouno.

La salute è un bene di tutti, – affermano i due esponenti di Art1 -anche di chi oggi consente di mandare avanti produzioni considerate davvero importanti per la vita quotidiana e per garantire prodotti utili a tutti i settori e ai cittadini.

Si tenga principalmente conto delle necessità inderogabili della sicurezza e della salute di chi lavora negli impianti, – precisano Zappulla e Landro – abbassando le produzioni, consentendo la presenza del personale indispensabile e utilizzando per tutti i lavoratori di ogni categoria gli ammortizzatori sociali necessari.

Si consegnino, inoltre, a tutti i lavoratori, diretti e dell’indotto,- concludano i due esponenti di Art1 – i dispositivi di protezione individuali adeguati al contrasto del corona virus e le Direzioni di Stabilimento mantengano, insieme ai tecnici della protezione civile e della sanità in raccordo con le organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali, una cabina di regia capillare e ad ora in grado di controllare e monitorare ogni evoluzione e necessità.

Le Imprese che non sono in grado di garantire gli standard di sicurezza, le procedure e i dpi per i lavoratori sospendano l’attività.

